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Отважный мурманчанин награжден медалью МЧС за спасение детей
Общество
Отважный мурманчанин награжден медалью МЧС за спасение детей
51.mchs.gov.ru  /  Главное управление по Мурманской области

Мурманск, 9 декабря. Житель Мурманска Николай Тихомиров награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».

Пресс-служба ведомства рассказала о мужественном поступке Николая изданию «Мурманский вестник». В микрорайоне Абрам-Мыс в запертой квартире оказались трое несовершеннолетних детей. В квартире, находящейся на пятом этаже, произошло возгорание, и дети не могли самостоятельно выбраться. Николай Тихомиров увидел дым в окне и детей, зовущих на помощь. Он вскрыл слесарным инструментом входную железную дверь, добрался ползком до кухни, где находились дети, и вынес их по очереди из задымленной зоны, находясь на грани потери сознания от отравления.

Сегодня в России отмечается День героев Отечества. Поступок Николая наглядно показывает, что герои — это обычные люди, живущие рядом с нами. Но, действуя в экстремальной ситуации, они всегда готовы спасти чужую жизнь, не задумываясь о своей.

Ранее ФАН рассказывал о трагическом случае в Перми. Там во время пожара погиб 12-летний ребенок.

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пожар тихомиров спасение медаль
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