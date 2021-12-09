МОК одобрил представленную ФХР форму сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Москва, 9 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму, в которой сборная России по хоккею выступит на пекинских Играх-2022.

Как сообщает ТАСС, дизайн экипировки ROC для зимней Олимпиады в полной мере соответствует установленному регламенту.

«Данные правила устанавливают основу для международных федераций на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. На этой основе данная форма была утверждена», — передает агентство слова представителя МОК.

Напомним, российские атлеты на фоне принятых в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на ОИ выступят в качестве нейтральных спортсменов — без национального флага и государственного гимна.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков может сформировать альтернативные Олимпиаде турнир, если игрокам лиги запретят поездку на ОИ-2022 в Пекин.