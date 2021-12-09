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В Курской области поспел урожай цитрусовых
Общество
В Курской области поспел урожай цитрусовых
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Курск, 9 декабря. В зимнем саду предприятия «Изоплит» в городе Обояни Курской области готовятся к сбору урожая цитрусовых. Лимоны, апельсины и мандарины созревают к новогодним праздникам. На предприятии рассказывают, что уходящий год не был урожайным, хотя деревья так обильно усыпаны крупными плодами, что верится в это с трудом.

Зимний сад существует с 1984 года, передает издание «Друг для друга». На его территории — около полусотни субтропических плодоносящих растений. Случалось, что урожай лимонов составлял до 100 килограммов. В саду растут гранат, инжир, маракуйя и другие экзотические растения.

К сожалению, две большие агавы в этом году погибли. Впервые они зацвели в прошлом году, и соцветие было настолько огромным, что сотрудники предприятия разбирали крышу. Это растение цветет всего раз в жизни, после чего погибает.

Ранее ФАН рассказывал о традиционном предновогоднем увеличении стоимости мандаринов. Оптовые цены на этот цитрус выросли в среднем на 18%.

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сад апельсины урожай мандарины
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