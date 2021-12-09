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Замглавы МИД РФ Рябков не исключил повторения Карибского кризиса

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 18:23
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков не исключил повторения Карибского кризиса
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Анатолий Харламов

Москва, 9 декабря. Россия и Соединенные Штаты подошли крайне близко к ситуации, когда может повториться Карибский кризис, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В ходе общения с журналистами замглавы МИД не исключил, что отношения между государствами могут дойти до подобной точки. Он отметил, что такой вариант развития событий станет провалом внешней политики.

«Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России приступило к проработке решений по итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поручения имеют долгосрочную основу, передает RT.

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