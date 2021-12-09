Пассажирам могут не вернуть деньги за сданные авиабилеты из-за отсутствия QR-кодов

Москва, 9 декабря. Российские авиакомпании предложили не возвращать пассажирам, у которых к моменту полета не оказалось QR-кода, деньги за сданные билеты.

Авиакомпании заявили, что положение об обязательном возвращении стоимости сданных билетов следует исключить из законопроекта. Представители организаций высказали предложение депутатам Государственной думы во время рабочей встречи, которая состоялась 7 декабря. Согласно инициативе, возвращать деньги нужно только пассажирам, которые приобрели билеты по возвратному тарифу.

«Отказ от полета предложили оформлять по правилам УПТ. Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — объяснил собеседник издания «Ведомости».

Федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте находится на стадии разработки. Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе о запуске системы следует избегать опрометчивых решений.