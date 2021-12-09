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Лукашенко сообщил о десяти попытках совершить теракты в Белоруссии за 2021 год
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Лукашенко сообщил о десяти попытках совершить теракты в Белоруссии за 2021 год

Политика
Лукашенко сообщил о десяти попытках совершить теракты в Белоруссии за 2021 год
Федеральное агентство новостей

Минск, 9 декабря. Оппозиционеры десять раз попытались совершить теракты в Белоруссии за 2021 год. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии в интервью TRT прокомментировал активность противников власти. По словам Лукашенко, оппозиционеры планировали теракты против людей, предприятий и военных объектов.

«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов», — констатировал президент Белоруссии.

Лукашенко уточнил, что речь идет о беглых оппозиционерах, которые находятся «под крышей» Польши, Литвы и Украины.

Президент Белоруссии ранее прокомментировал слухи о «нападении» Москвы на Киев. Лукашенко отметил, что западным странам нужен повод, чтобы «молотить» Россию.

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