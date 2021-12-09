Теннисный турнир в Петербурге назван лучшим в категории WTA 500 в 2021 году

Санкт-Петербург, 9 декабря. Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге назван лучшим в категории WTA 500 в текущем году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнования.

Турнир в Северной столице проходил в начале весны, его чемпионкой в одиночном разряде стала Дарья Касаткина.

Соревнования проходят каждый год. Турниры категории WTA 500 являются четвертыми по силе и числу разыгрываемых очков после турниров серии Большого шлема (ТБШ), Итогового турнира и WTA 1000.

Напомним, ранее мужская сборная России по теннису обыграла команду Хорватии и завоевала Кубок Дэвиса в третий раз в истории. Команда капитана Шамиля Тарпищева побеждала в 2002 и 2006 годах.