Концерн BMW сертифицировал на территории Китая электроседан i3

Пекин, 9 декабря. Баварская автомобилестроительная компания будет поставлять на китайский авторынок под индексом i3 электрифицированный образец 3-Series.

Модель немецкого BMW i3 для рынка Китая не связана с электромобилем в кузове хетчбэк, а является полноценным седаном, который берет начало от 3-Series EV с длинной колесной базой.

Электрокар получит закрытую радиаторную решетку, а также обновленные фары. Благодаря шпионским любительским снимкам можно увидеть, что машина обладает спортивной передней панелью с крупными воздухозаборниками, аэродинамическими дисками, а также стильными передними крыльями.

Предполагается, что данное транспортное средство является полностью электрическим. Оно может развивать максимальную скорость до 180 км/ч, а силовой агрегат автомобиля обладает мощностью в 335 л.с. Автоэксперты считают, что на седан устанавливают литий-ионный аккумулятор емкостью 83,9 кВт/ч, что позволит преодолевать на одной зарядке до 483 км. По мнению некоторых специалистов, официальная презентация i3 может состояться на международном салоне в столице Китая, который пройдет в апреле следующего года.

Автопроизводитель в начале месяца продемонстрировал гибридный кроссовер, приурочив премьеру авто к юбилею компании BMW M. Паркетник получил название Concept XM.