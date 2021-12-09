Спрос на торговые помещения вырос в России на 8%

Москва, 9 декабря. Россияне стали чаще покупать торговые помещения. По данным «Авито Недвижимость», популярность этого вида недвижимости выросла в России с начала 2021 года на 8%.

Аналитики отмечают, что в российских городах растет потребность в магазинах формата «у дома». В связи с этим часть спроса на торговую недвижимость перемещается из деловых кварталов в спальные районы, указали эксперты.

Средняя стоимость покупки торгового помещения составляет 78,3 тысячи рублей за квадратный метр, что на 33% выше, чем в прошлом году. Арендные ставки увеличились на 18%, до 1 тысячи рублей за «квадрат». Средняя площадь коммерческой недвижимости составляет 114 квадратных метра. Арендаторы в среднем снимают помещения площадью 75 квадратных метров.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Соломников ранее рассказал о способах заработать на вложениях в квадратные метры. Он также назвал лучшие способы инвестирования в недвижимость.