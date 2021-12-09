Более 90% жителей многоквартирных домов Подмосковья разделяют мусор

Москва, 9 декабря. Жители Подмосковья активно участвуют в разделении отходов: свыше 90% жильцов многоквартирных домов сортируют мусор. Об этом журналистам «Вестей Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Появляется все больше новых технологий по переработке стекла и пластика, а с увеличением востребованности вторичного сырья будет расти и масштабность разделения отходов, считает министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

В прошедшем вчера ежегодном областном конкурсе «Управдом» приняли участие представители управляющих компаний и члены общественных организаций. Участники заинтересованы в теме разделения мусора и вторичного производства. На конкурсе затронули нацпроект «Экология» и подпрограмму «Чистая вода».

Ранее ФАН рассказывал о способах решения проблемы захоронения мусора в Крыму. С этой целью там будет построено два новых экотехнопарка.