Лондон, 9 декабря. Очередная ложь Зеленского раскрыла подлую схему, превращающую Украину в Нигер — страну, обеспечивающую ураном французские АЭС в то время как 89% ее населения не имеет дома электричества.

Владимир Зеленский накануне порадовал украинцев хорошей новостью — на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном украинский президент договорился о финансовой помощи Украине в размере одного миллиарда фунтов стерлингов. Президент похвастался, что эти средства пойдут на укрепление нацбезопасности, привлечение инвестиций и поддержку торговли. Ту же новость сразу же продублировал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что дополнительно выделенные средства помогут запустить некоторые инфраструктурные проекты и укрепить систему здравоохранения. Этой «победой» МИД даже похвастался на официальном сайте. Здесь выложили расширенную новость, уточнив, кто и куда выделил внушительные средства. Это стало главной ошибкой Банковой и Кулебы.

Циничную ложь украинской власти и, в частности, самого Зеленского, который знал все подробности из первых рук и первым написал о «помощи Британии», в эфире своего канала раскрыл известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий. Он обратил внимание на пару строчек из сообщения на сайте МИД. Там указывалось, что средства перечислит некое агентство гарантированных кредитов. Тут же Кулеба решил пафосом отвлечь внимание читателей, сообщив, что деньги Великобритании помогут улучшить благосостояние украинцев.

Федеральное агентство новостей /

Подозрения подтвердил ненароком канал «ВВС Украина». Шарий иронично отметил, что этот ресурс — те еще пропагандисты, но по долгу службы должны не только восхвалять украинскую власть, но и объяснять британцам, что происходит между Лондоном и Киевом. Ведущая канала долго обыгрывала «щедрую помощь Британии» и прорыв Украины и самого Зеленского, но в конце сюжета все же уточнила, что средства эти — часть транша в 3,5 миллиарда фунтов, направленных британским экспортерам. То есть речь идет, во-первых, не о помощи, а о кредите, а во-вторых, получат его те, кто продает британские товары Украине.

«Подождите, деньги выделяются для поддержки Украины, или в качестве кредитов для тех, кто закупает британское оборудование и другие товары на Украину. Кем нужно быть, чтобы подать вот это вот, как помощь Украине. Циничная ложь Зеленского раскрывает целую схему разорения страны. В британских официальных источниках все подтверждается. Как они рекламируют нашу страну? Украина предлагает большую потребительскую базу, образованную и дешевую рабочую силу и богатые природные ресурсы. Вот так к нам относятся браты-британцы и Зеленский с его командой. Эта простейшая схема с профинансированным государством экспортом добивает украинского производителя и всю экономику в целом. Колонию забрасывают стеклянными бусами, а ее генерал-губернатор подает это как великую победу», — с печальной иронией констатировал Шарий.

Блогер отметил, что эта история напомнила ему о ситуации в Нигере — одной из самых бедных стран планеты. Нигер занимает 4 место в мире по добыче урана. Больше 90% урановых рудников принадлежит Франции. Этот уран поступает на французские АЭС и дает Франции 40% всего электричества. Весь Нигер при этом долгие годы живет за чертой бедности. 89% населения этой страны не имеют дома электричества. Шарий заверил, что на Украине сейчас происходит то же самое. Схема Зеленского и Лондона с «британской помощью» почти ничем не отличается от разграбления Нигера, и Украина стремительно катится в ту же яму под крики майданной власти о «перемогах» с кредитами чужим экспортерам.

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