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Минэнерго, Минтранс и ФАС ознакомятся с планом нефтяников по отгрузке топлива

Экономика
Минэнерго, Минтранс и ФАС ознакомятся с планом нефтяников по отгрузке топлива
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Минэнерго, Минтранс и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провели совещание с российскими нефтяниками и ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсудили существующие вопросы планирования, отгрузки и транспортировки нефтепродуктов. Министерства и ФАС запросили у нефтяных компаний и РЖД сведения по планированию поставок сырья.

«Было принято решение о дополнительной проработке вопроса и о направлении компаниями в адрес регуляторов информации в части организационной составляющей плана перевозок нефтепродуктов», — сообщается в комментарии ФАС.

Федеральная антимонопольная служба ранее утвердила индексацию тарифов на поставку нефти и нефтепродуктов по системе компании «Транснефть». Согласно протоколу заседания правления ведомства, стоимость прокачки в 2022 году вырастет на 4,3%.

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Все новости / Экономика / Минэнерго, Минтранс и ФАС ознакомятся с планом нефтяников по отгрузке топлива
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