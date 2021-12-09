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Мария Рейнгардт рассказала, как занятия боксом помогают сохранить мир в семье

Общество
Мария Рейнгардт рассказала, как занятия боксом помогают сохранить мир в семье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу Мария Рейнгардт рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему не ждет появления трансгендеров в женском боксе, и посоветовала женам ради мира в семье последовать ее примеру и заняться боксом.

По словам преподавателя кафедры физической культуры и спорта ЛГУ им. Пушкина, она не верит, что в соревнования по женскому боксу и другим единоборства допустят трансгендеров, потому что у мужчин изначально физические данные лучше, поэтому с ними не посоревноваться на равных.

«Во время тренировок тренеры иногда ставят мужчин на спарринг с девочками, но при этом дают указания боксерам: бить только левой или правой. Потому что он знает, что парень просто прибьет ее. В одном весе — как ты победишь мужчину? Конечно, он сильнее женщины», — рассказала Мария Рейнгардт.

Мария Рейнгардт рассказала, как занятия боксом помогают сохранить мир в семье
pxhere.com /

В то же время занятия боксом, по ее словам, дают женщине уверенность при отстаивании своей правоты в разговоре с мужчиной, помогают не становиться жертвой его манипуляций и агрессивных выпадов в свой адрес. В ее собственной практике, рассказала тренер, был случай, когда ударом кулака справа она остановила мужчину, который вначале ее оскорбил, а потом решил ударить.

«Мне, правда, стало жалко его, когда он падал через скамейку, и я его поддержала, чтобы он сильно не расшибся. Но это было только один раз, в самом начале занятий боксом, с тех пор я всегда себя контролирую», — пояснила Мария Рейнгардт.

Боксерские упражнения преподаватель вуза рекомендует студентам перед экзаменами и замужним женщинам.

Мария Рейнгардт рассказала, как занятия боксом помогают сохранить мир в семье
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Постучишь по мешку, выбросишь ненужную энергию и иначе на жизнь посмотришь. Если жена пилит мужа дома, ей тоже нужно походить на бокс, и она успокоиться. Она на мешке выплеснет свое неудовольствие и будет спокойнее относиться к мужу», — рассказала Мария Рейнгардт.

Вообще, считает спортсменка, занятия боксом не противопоказаны женщинам. Бокс развивает реакцию и координацию, укрепляет мышечный каркас и легкие, к тому же помогает побороть страхи. Опасность бокса для тех, кто им занимается, по ее словам, слишком преувеличена.

«В боксе 80% упражнений направлены на защиту», — отметила она.

Мария Рейнгардт рассказала, как занятия боксом помогают сохранить мир в семье
flickr.com / Alicia Luciana

Заниматься боксом, по мнению спортсменки, можно в любом возрасте.

«Помимо упражнений, я включаю дыхательную гимнастику. Кроме этого, здесь можно и суставы даже подлечить, если есть проблемы. У меня были взрослые девушки, которые приходили индивидуально заниматься, и я видела, как они меняются, какая это польза для семьи», — отметила Рейнгардт.

Спортсменка даже разработала специальный курс занятий боксом в целях реабилитации больных после болезней.

Двукратная чемпионка мира уверена, что занятия боксом не несут никакой угрозы общественному порядку. По ее мнению, спорт дисциплинирует человека, учит контролировать свои эмоции, держать себя в руках. Случаи с участием боксеров в уличных драках, которые изредка будоражат СМИ и соцсети, говорят, скорее, об исключениях из правил, поскольку фигурируют в них непрофессиональные боксеры или несерьезные спортсмены.

«Думаю, в драках участвуют начинающие или малозначительные спортсмены, которые не отдают себе отчет в том, что они делают», — прокомментировала Мария Рейнгардт.

В целом спортсменка рада, что в нашей стране для занятий спортом созданы прекрасные возможности.

«У меня много знакомых и друзей, которые живут за границей, и все говорят: как классно, у вас столько возможностей. Поэтому я из России никуда уезжать не хочу. Здесь действительно создано много возможностей для людей: включай свой мозг, получай новые знания, занимайся любимым делом. Лично я продолжаю развиваться в разных направлениях — учу и учусь сама», — заявила Мария Рейнгардт.

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Все новости / Общество / Мария Рейнгардт рассказала, как занятия боксом помогают сохранить мир в семье
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