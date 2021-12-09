Более половины немецких компаний выступили против новых антироссийских санкций ЕС

Москва, 9 декабря. Немецкий бизнес не поддержал идею введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС, заявили в Восточном комитете германской экономики со ссылкой на опрос немецких фирм, работающих в России.

Учитывая значения экономических ограничений как деструктивного фактора для двусторонних отношений, большая часть опрошенных (57%) хотела бы видеть постепенную отмену санкций. За немедленный отказ от санкционного давления выступают 36% участников опроса.

«Более половины компаний отмечают улучшение делового климата в России в 2021 году, 93% выступают за отмену санкций ЕС против России», — приводят «Известия» данные в Восточном комитете.

Газета The New York Times ранее сообщила, что обещания США ввести новые санкции в отношении РФ, например, в энергетическом секторе, грозят серьезными последствиями для рынка Европы, где цены на топливо и так достаточно высокие. Ограничения затронут европейских потребителей, которые зависят от российских поставок.