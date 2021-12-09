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Автоэксперт Шумский объяснил, когда езда на «механике» чревата штрафом

Экономика
Автоэксперт Шумский объяснил, когда езда на «механике» чревата штрафом
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 9 декабря. Некоторые автолюбители, практикующие вождение машины с МКПП, могут получить штраф. Подробно об этом написал в Telegram руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

Если человек сдал экзамен в ГИБДД на вождение транспортного средства, оборудованного автоматической коробкой передач, то ему нельзя по закону управлять машиной на «механике», иначе это может обернуться штрафом.

«После обучения на "автомате" выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ" (automatic transmission)», — указывает специалист.

Соответственно, такой водитель, управляющий ТС на механической коробке, делает это нелегально. Данное деяние определяется законодательством как вождение машины без права управления. По КоАП — это статья 12.7, по которой автовладелец может получить денежный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Согласно статистике, в Российской Федерации свыше половины реализуемых на первичном рынке автомобилей оборудуются автоматическими коробками переключения передач. Когда автолюбитель, напротив, меняет «механику» на «автомат», возникают определенные проблемы, связанные с перенесением водительских привычек, которые губительны для машин на АКПП.

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Все новости / Экономика / Автоэксперт Шумский объяснил, когда езда на «механике» чревата штрафом
ГИБДД пдд авто штраф водительские права акпп мкпп шумский
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