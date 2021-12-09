Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах в Кельбаджарском районе

Баку, 9 декабря. Вооруженные силы Армении совершили обстрел позиций азербайджанских войск на границе двух государств в Кельбаджарском районе, сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно данным военного ведомства, инцидент произошел 9 декабря около 15:00 по местному времени. Армянские подразделения открыли огонь по позициям азербайджанских военных со стороны Басаркечарского района.

«Подразделения армии Азербайджана приняли соответствующие меры. Оперативное положение находится под контролем ВС Азербайджана», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Баку обвинил Армению в гибели военнослужащего азербайджанской армии на границе. За сутки до этого оборонное ведомство сообщило об обстреле своих позиций в приграничных районах, передает RT.