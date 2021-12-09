Панама хочет стать фармацевтическим хабом Центральной Америки

Панама, 9 декабря. Власти Панамы получили от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) план действий по развитию фармацевтического хаба в регионе. Сообщение появилось в официальном аккаунте Министерства иностранных дел страны в Twitter.

План направлен на создание «добавленной стоимости» и привлечение иностранных производителей лекарств, которые хотят построить свою производственную базу в Панаме для всего региона.

Hoy se realizó la presentación del Plan de Acción para desarrollar un Hub Farmacéutico en Panamá, que tiene el propósito de mejorar la calidad y la disponibilidad de medicamentos en nuestro mercado, en una acción interinstitucional junto al @MICIPma y @MINSAPma. pic.twitter.com/zrxbbJOYAj — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) December 7, 2021

В сообщении МИД страны также отмечается, что власти направят свои усилия на помощь местным лабораториям в завоевании доли рынка, будут способствовать запуску новых продуктов, а также вести подготовку технического и научного персонала и «усилят существующую синергию в фармацевтическом секторе».

«Мы уверены, что эти действия создадут возможности для трудоустройства высококвалифицированных кадров, способствуя тем самым ожидаемому оживлению экономики и увеличению продолжительности жизни панамцев. Мы твердо убеждены, что наша страна, которая уже признана во всем мире, как логистический центр передового опыта, будет развивать региональный фармацевтический хаб», — сказала министр иностранных дел Эрика Муинес.

Глава Минздрава Панамы Луис Франсиско Сукре также отметил важность инициативы и подчеркнул, что реализация плана в конечном счете должна привести к «снижению цен и доступу к более дешевым и высококачественным лекарствам» для жителей.

22 октября власти центральноамериканской страны отчитались, что изъяли рекордные 96 тонн наркотических веществ с начала 2021 года.