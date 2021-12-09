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Панама хочет стать фармацевтическим хабом Центральной Америки

Весь мир
Панама хочет стать фармацевтическим хабом Центральной Америки
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Панама, 9 декабря. Власти Панамы получили от Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) план действий по развитию фармацевтического хаба в регионе. Сообщение появилось в официальном аккаунте Министерства иностранных дел страны в Twitter.

План направлен на создание «добавленной стоимости» и привлечение иностранных производителей лекарств, которые хотят построить свою производственную базу в Панаме для всего региона.

В сообщении МИД страны также отмечается, что власти направят свои усилия на помощь местным лабораториям в завоевании доли рынка, будут способствовать запуску новых продуктов, а также вести подготовку технического и научного персонала и «усилят существующую синергию в фармацевтическом секторе».

«Мы уверены, что эти действия создадут возможности для трудоустройства высококвалифицированных кадров, способствуя тем самым ожидаемому оживлению экономики и увеличению продолжительности жизни панамцев. Мы твердо убеждены, что наша страна, которая уже признана во всем мире, как логистический центр передового опыта, будет развивать региональный фармацевтический хаб», — сказала министр иностранных дел Эрика Муинес.

Глава Минздрава Панамы Луис Франсиско Сукре также отметил важность инициативы и подчеркнул, что реализация плана в конечном счете должна привести к «снижению цен и доступу к более дешевым и высококачественным лекарствам» для жителей.

22 октября власти центральноамериканской страны отчитались, что изъяли рекордные 96 тонн наркотических веществ с начала 2021 года.

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Все новости / Весь мир / Панама хочет стать фармацевтическим хабом Центральной Америки
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