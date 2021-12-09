Татьяна Навка без макияжа сфотографировалась в самолете с младшей дочерью

Москва, 9 декабря. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не так давно завершила карьеру в большом спорте. Она продолжает регулярно выходить на лед и создает сказочные представления. Каждый год она радует зрителей новыми спектаклями, пишет Teleprogramma.pro.

Ее дочь Надежда Пескова помогает маме. Она тоже является полноценной участницей представлений. Не так давно, например, они вместе съездили в Дубай, где показали шоу «Спящая красавица».

Фигуристка и дочь провели в Арабских Эмиратах несколько дней. Времени для прогулок и покупок у них тоже хватило. Помимо Надежды, в ОАЭ оказалась и старшая дочь спортсменки — Саша Жулина, а также ее мать — Раиса. Каждый вечер женщинам удавалось посещать все новые и новые места.

9 декабря спортсменка сообщила, что возвращается домой. Она выложила фотографию из самолета с младшей дочерью. Малышка держала на руках куклу. Стоит отметить, что олимпийская чемпионка была без макияжа.

«Эту страничку мы перевернули. Летим домой за новыми свершениями и победами!!! Летим к тебе, наше Лебединое Озеро!» — подписала публикацию Навка.

Поклонникам очень понравился образ Татьяны. И ведь правда, 46-летняя спортсменка выглядит идеально. По мнению многих, дочь Дмитрия Пескова очень похожа на мать.

«Умницы, красавицы и спортсменки. Вы дарите миру и всем», «Надежде большой привет от подписчиков», «Как приятно за успехи дочечки! Такая умница», «Как же вы похожи», «Татьяна, какая вы красотка без макияжа», — наперебой писали подписчики.

Ранее сообщалось, как Алина Загитова согласилась выступить в ледовом шоу Татьяны Навки в Дубае.