Армия Эфиопии освободила от боевиков город Хамусит в штате Амхара

Аддис-Абеба, 9 декабря. Национальные силы обороны Эфиопии (ENDF) при поддержке ополчения (FANO) и Специальных сил (ARSF) штата Амхара вернули контроль над населенным пунктом Хамусит, расположенным восточнее ранее освобожденного города Гашена.

????MAP UPDATE????

The ENDF+ARSF+Fano control Hamusit east of Gashena, amidst heavy clashes with the TDF. Artillery battles are ongoing and many drone strikes are being conducted. https://t.co/f2EaLqCBUY pic.twitter.com/cNC256WljN — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 8, 2021

В результате тяжелого боя с применением артиллерии и ударных БПЛА правительственным войскам удалось заставить сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и боевиков «Сил обороны Тыграя» (TDF) покинуть позиции и отступить за пределы Хамусита.

Также выяснилось, что в освобождении городов Дэссе, Бати и Комболача участвовали не только батальоны национальной армии, но и бойцы — ополченцы штатов Афар и Амхара.

ደሴ ላይ የአፋር ጀግኖች ????????????

أبطال الجيش الشعبي العغر في ديس ????????????

ለሀገር ሲባል የተከፈለ መሰዋትነት

የአፋር ጀግኖች ትልቅ ክብር ይገባቸዋል ????????❤️



Afar Heroes in Desi ????????????

Sacrifice for the sake of the country!

Afar heroes deserve great respect pic.twitter.com/XNuzgHa5XC — ???????????????????? ???????????????????? ???????????????? (@afar_waddi) December 8, 2021

Afari and Amhara fighters in downtown Dessie. Turns out the Afaris came all the way from Bati with the ENDF. pic.twitter.com/Il8L7OhJdW — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 8, 2021

В результате боев освободительным силам удалось уничтожить танк модели T-55AMV, принадлежавший радикалам «Сил обороны Тыграя». Согласно сообщениям местных информационных источников, это первая подтвержденная материально-техническая потеря радикалов TDF.

(Alleged) TDF T-55AMV destroyed near Hayk. Believe this is this first confirmed loss of a T-55AMV of the war. pic.twitter.com/zqkwVq6o8E — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 8, 2021

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что правительственные войска успешно завершили первый этап военной операции, направленной на освобождение страны от радикальных группировок. Политик предупредил боевиков, что армия не остановит наступление до тех пор, пока они не откажутся от войны в пользу мирной жизни.