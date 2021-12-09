Культуролог Пархоменко отметил привязанность россиян к питомцам по сравнению с европейцами

В России в период пандемии наблюдается бум на приобретение домашних животных. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Согласно информации с портала zooinform.ru, количество домашних питомцев в российских семьях за последние несколько лет выросло на 12 миллионов единиц, или на 23%, достигнув значения в 63,5 миллиона (приведены данные исследования компании Ipsos).

«Об этом я узнал, пообщавшись с руководителем и главным редактором данного портала Татьяной Катасоновой — в очередной раз оказалось, что даже в бедах и невзгодах находятся свои лучики тепла и добра, — заметил культуролог. — В период бесконечных локдаунов, вынужденных ограничений и затворничества у россиян нашлась новая отдушина, которая позволила им спастись от стрессов и меланхолии. Я предполагаю, что это не только сухая статистика, но и репрезентация одного из аспектов нового меняющегося образа жизни современного человека. Домашние животные наглядно стали нормой большинства, а не оригинальным увлечением. И даже более того, называть владение питомцем «хобби» теперь уже точно будет слишком цинично, ведь четвероногие друзья реально помогли многим из нас психологически справляться с тревожными временами и стали настоящими членами семей».

По словам эксперта, тенденция увеличения спроса на питомцев была не только российской, но и общемировой.

Федеральное агентство новостей / Антон Яшнов

«Но после снятия локдаунов были совершенно разные данные по статистикам того, где и как граждане отнеслись к взятой на себя ответственности по заботе о питомцах. В России практически никто не стал возвращать животных заводчикам или приютам. И именно наши соотечественники лучше всех справились с заветом Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». В США, например, все оказалось чуть хуже, и было больше возвратов животных. А в Европе и, в частности, в Германии по некоторым источникам, многие граждане оказались совсем недобросовестными и буквально поставили приюты в кризисную ситуацию, начав возвращать и сдавать животных во время периода послабления ограничений», — рассказал собеседник ФАН.

Пархоменко подчеркнул, что питомец — это «хоть и не жизненная необходимость, но выражение внутренних душевных потребностей человека».

«Выражение таких внутренних эмоциональных добродетелей, как желание заботиться о менее приспособленных братьях наших меньших, обмениваться добром и любовью, — заметил культуролог. — К сожалению, надо также упомянуть, что в России пока что не реализована программа государственных приютов, и животных, оказавшихся без дома, спасают и пристраивают неравнодушные люди в порядке частных инициатив. Поэтому при заведении питомцев есть рекомендация присмотреться прежде всего к зверушкам из приютов. Они будут вам такими же верными и надежными друзьями, а им нужна ваша помощь гораздо сильнее, чем животным, разводимым в питомниках».

Ранее эксперт заявил, что проблемы с уборкой снега мешают Петербургу привлекать туристов. Коммунальные службы не справляются с объемом работы, из-за чего пользоваться петербургскими дорогами крайне тяжело не только автомобилистам, но и пешеходам.