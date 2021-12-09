Жители ЦАР провели массовую демонстрацию возле посольства Франции

Банги, 9 декабря. Более 100 жителей Центральноафриканской Республики устроили акцию протеста возле посольства Франции в столице страны, сообщает Ndjoni Sango.

«Митинг призван выразить недовольство людей вмешательством Парижа в дела ЦАР. Демонстранты уверены, что Пятая республика участвует в дестабилизации нашей родины. Центральноафриканцы принесли плакаты с надписями «Франция поддерживает терроризм, Франция уходи!» и потребовали европейцев покинуть республику», — говорится в материале.

Журналисты Ndjoni Sango взяли интервью у организатора мероприятия Стефана Якуба. Он рассказал, что главной целью акции является демонстрация населению ЦАР, чем на самом деле Париж занимается в Африке:

«Мы хотим показать всем двойную игру, которую Франция ведет в нашей стране. Она финансирует вооруженные группировки, которые терроризируют гражданское население в провинциях. Сегодня наша республика страдает, и в этом виноват Париж».

Ранее аналитики издания Afrique Media заявили, что Елисейский дворец превратил Чад в военный полигон и намерен использовать его как инструмент для дестабилизации ЦАР.