Тедеско поделился впечатлениями после назначения на пост тренера «РБ Лейпциг»

Лейпциг, 9 декабря. Немецкий специалист Доменико Тедеско на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «РБ Лейпциг» поделился впечатлениями от назначения.

Как отметил 36-летний Тедеско, он хочет как можно скорее приступить к первым тренировкам и официальным матчам в чемпионате Германии и Лиге Европы.

«Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться начала игр. Первые впечатления от команды отличные. Конечно, имя Юлиана Нагельсманна [бывший тренер «Лейпцига»] здесь встречается очень часто. У нас очень похожий взгляд на игру. Тем не менее, у него свой стиль игры, у меня свой стиль. «РБ Лейпциг» — инновационная организация с огромным потенциалом. До пандемии местный стадион всегда был полон. Это признак того, что людей сюда влечет. Для меня очень важны эмоции, как и другие факторы. Какой состав, какая структура, насколько новаторский клуб. В этом плане клуб имеет десять очков из десяти возможных», — передает слова Тедеско таблоид Bild.

Напомним, в четверг «РБ Лейпциг» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера немецкой команды. Специалист сменил на этой должности американца Джесси Марша, во главе которого «быки» провалили первую половину сезона-2021/22.