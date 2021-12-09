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Вице-премьер Борисов: первый полет собранного с нуля Ту-160М проведут в начале 2022 года

Армия
Вице-премьер Борисов: первый полет собранного с нуля Ту-160М проведут в начале 2022 года
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Пермь, 9 декабря. Собранный с нуля модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-160М поднимется в воздух в начале 2022 года.

Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в разговоре с главой Ростеха Сергеем Чемезовым на предприятии «ОДК-Пермские моторы». По его словам, в рамках испытаний планируется провести пробег самолета с новыми двигателями НК-32.

«Первый полет Ту-160 нового планируется, надеюсь, в начале следующего года. На новых НК-32 пусть пробежит хотя бы», — заявил он.

Вице-премьер также добавил, что это первый Ту-160, который будет создан практически полностью на новой элементной базе, а не из существующего задела.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ракетоносцы Ту-160 совершили 15-часовой полет над северными морями. При этом на отдельном участке к ним приблизились британские истребители, передает RT.

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россия ту-160 бомбардировщик борисов
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