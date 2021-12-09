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Премьер ЦАР: Власти обеспечат безопасность избирателей на муниципальных выборах 2022 года

Весь мир
Премьер ЦАР: Власти обеспечат безопасность избирателей на муниципальных выборах 2022 года
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 9 декабря. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра принял участие в церемонии открытия Семинара по оценке муниципальных выборов. Присутствующие на мероприятии обсудили голосование, которое пройдет по всей ЦАР в сентябре 2022 года.

Главной целью встречи стал анализ обстановки в населенных пунктах, на территории которых разместят избирательные участки. Это необходимо для качественной организации демократичных выборов, которые сможет посетить каждый центральноафриканец.

«Обеспечение безопасности и доступ избирателей к участкам для голосования — приоритет действующего правительства. Государственный аппарат поддержит всех жителей, мы создадим необходимые условия для проведения выборов.

Пользуясь случаем, я хочу призвать спонсоров мобилизовать ресурсы для содействия властям в мероприятии по укреплению демократии», — заявил Дондра.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с министром транспорта Камеруна Нгалле Бибехе Эрнестом Массена для обсуждения строительства новых транзитных коридоров между государствами.

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африка цар
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