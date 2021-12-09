Россияне смогут попасть в Финляндию поездом «Аллегро» при наличии разрешения на въезд

Санкт-Петербург, 9 декабря. Пограничное управление по Петербургу и Ленобласти предупредило пассажиров поездов «Аллегро» об ограничительных мерах при следовании через государственную границу России в Хельсинки.

Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Северной столицей и Хельсинки планируется с 12 декабря. Поезда «Аллегро» ежедневно будут совершать два рейса — рано утром и днем.

Однако попасть в Финляндию смогут только те пассажиры, которые имеют на руках разрешение на въезд. В противном случае пересечь границу не получится.

«Обращаем внимание, что пересечение государственной границы Российской Федерации железнодорожным пассажирским транспортом в Финляндскую Республику и из Финляндской Республики гражданами иных государств и лицами без гражданства в настоящее время не предусмотрено», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, воспользоваться поездом «Аллегро» смогут только россияне и финны, имеющие право на въезд в соседнюю страну в условиях пандемии коронавируса. Туристические поездки между двумя странами до сих пор запрещены.

Российские власти еще в ноябре заявили о решении возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Сейчас билеты уже поступили в продажу.