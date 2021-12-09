Летчик ВКС РФ спас от крушения военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем

Москва, 9 декабря. Российское оборонное ведомство сообщило, что пилот ВКС РФ спас военно-транспортный самолет от крушения под Псковом.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что пилоту самолета с десятью десантниками и тремя членами экипажа удалось посадить транспортник на неподготовленную площадку. По имеющимся данным, никто не пострадал. Отмечается, что во время полета у воздушного судна отказал двигатель.

«Командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ планируют увеличить до 89% число новых образцов техники в следующем году. В настоящее время завершается процесс улучшения 200 единиц вооружения, включая специальную и военную технику.