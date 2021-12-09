Центробанк подсчитал объем активов физлиц на брокерских счетах

Москва, 9 декабря. Объем активов физических лиц на брокерском обслуживании в третьем квартале 2021 года достиг 7,7 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

В свою очередь, оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физлиц в российских депозитариях возросла до 7,3 трлн рублей (+10% за квартал). При этом темп прироста количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за квартал был низким, в том числе за счет ускоренного закрытия ранее открытых счетов.

«Прирост объема активов на ИИС происходил в основном за счет нетто-взносов, а совокупный портфель ИИС достиг 0,5 трлн рублей. Доля ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании за квартал сократилась с 25 до 23%, а в доверительном управлении — с 72 до 68%», — указали в ЦБ.

Мода на инвестиции привела к росту пустых брокерских счетов. Об этом рассказала сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.