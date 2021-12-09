Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 18:36
18:34
Спорт
МОК одобрил представленную ФХР форму сборной России на ОИ-2022 в Пекине
18:30
Происшествия
Пьяный житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры
18:30
Политика
Публицист Микульскис рассказал об итогах Беловежских соглашений спустя 30 лет
18:27
Общество
Культуролог Пархоменко отметил привязанность россиян к питомцам по сравнению с европейцами
18:24
Происшествия
Силовики проводят обыск в доме экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина
18:23
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков не исключил повторения Карибского кризиса
18:22
Общество
Пассажирам могут не вернуть деньги за сданные авиабилеты из-за отсутствия QR-кодов
18:22
Весь мир
Неоправдавшиеся надежды Эрдогана: почему Катар больше не стремится помогать Турции
18:21
Политика
Лукашенко сообщил о десяти попытках совершить теракты в Белоруссии за 2021 год
18:21
Общество
Отношения принца Гарри и его отца Чарльза наладились
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центробанк подсчитал объем активов физлиц на брокерских счетах

Экономика
Центробанк подсчитал объем активов физлиц на брокерских счетах
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 9 декабря. Объем активов физических лиц на брокерском обслуживании в третьем квартале 2021 года достиг 7,7 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

В свою очередь, оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физлиц в российских депозитариях возросла до 7,3 трлн рублей (+10% за квартал). При этом темп прироста количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за квартал был низким, в том числе за счет ускоренного закрытия ранее открытых счетов.

«Прирост объема активов на ИИС происходил в основном за счет нетто-взносов, а совокупный портфель ИИС достиг 0,5 трлн рублей. Доля ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании за квартал сократилась с 25 до 23%, а в доверительном управлении — с 72 до 68%», — указали в ЦБ.

Мода на инвестиции привела к росту пустых брокерских счетов. Об этом рассказала сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк подсчитал объем активов физлиц на брокерских счетах
активы ценные бумаги брокерский счет
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать