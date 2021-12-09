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Фигуристка Евгения Медведева показала фото со спящим Даней Милохиным

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 17:40
Шоу-бизнес
Фигуристка Евгения Медведева показала фото со спящим Даней Милохиным
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 9 декабря. Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева опубликовала фотографию спящего тиктокера Даню Милохина.

Фигуристка и блогер выступают вместе в шоу «Ледниковый период». С самого первого выпуска пару начали подозревать в любовной связи, а после каждого их выхода на лед, зрители все больше в этом убеждались. Так, Медведева и Милохин целовались прямо во время номера, а недавно они сымитировали постельную сцену на столе.

Последнее время напарники по ледовому шоу все чаще проводят время вне проекта. Молодые люди ходят друг к другу на дни рождения, а недавно они вместе обедали в одном и столичных ресторанов. Из заведения фигуристка опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадр со спящим тиктокером.

Поклонники предположили, что Милохин сильно устал на одной из тренировок, поэтому уснул прямо в кафе. Кроме того, он постоянно ведет свой блог и записывает песни.

Фигуристка Евгения Медведева показала фото со спящим Даней Милохиным
Pr Scr instagram.com / @jmedvedevaj

Ранее фигуристка и блогер рассказали о своих отношениях. По словам участников «Ледникового периода», их связывает только дружба.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фигуристка Евгения Медведева показала фото со спящим Даней Милохиным
ледниковый период фото медведева Милохин
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