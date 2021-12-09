В Музее Победы открылась масштабная выставка о Битве за Москву

9 декабря Музей Победы представил экспозицию, посвященную событиям 1941 года, когда Красная армия после продолжительной обороны перешла в контрнаступление против немецко-фашистских войск.

На площади 1200 кв. м гостям выставки представлена Москва 1941 года. Посетителей музейного пространства ждут 1700 экспонатов, пять трехмерных интерактивных панорам и 24 мультимедийных комплекса. Все это позволит погрузится в события тех лет. Тут есть возможность посетить московскую квартиру, пройтись по Арбату, опустится на станцию «Маяковская», прогуляться по Красной площади и ощутить себя на месте защитников Отечества, добравшись до плацдарма для контрнаступления.

На выставке детально представлены московские улицы после первых бомбардировок, во время которых был разрушен театр Вахтангова. Гости своими глазами смогут увидеть, как солдаты тушили зажигательные авиабомбы и устанавливали заградительные аэростаты.

На информационных экранах представлено более 3,5 тысяч фотографий военных лет, более 1000 отсканированных архивных документов, свыше 2000 справочных материалов, в том числе сведений о жизни города в первые месяцы войны, ходе боев в осаждённой Москве, маскировке городских строений и многое другое.

Над созданием экспозиции трудились более 700 человек. Музею Победы помогали департамент культуры города Москвы, Государственный музей обороны Москвы и Институт военной истории Министерства обороны РФ.