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Рейтинг китайского застройщика Evergrande понизился до уровня «ограниченного дефолта»

Экономика
Рейтинг китайского застройщика Evergrande понизился до уровня «ограниченного дефолта»
Global Look Press  /  Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Пекин, 9 декабря. Крупная китайская корпорация в сфере недвижимости получила статус «ограниченный дефолт» от международного рейтингового агентства Fitch. Об этом пишет издание Bloomberg.

China Evergrande Group не смогла вовремя выплатить свои долговые обязательства, из-за чего в Fitch решили объявить о дефолте гиганта. Компании не удалось оплатить по купону 82,5 млн долларов.

Аналитики отмечают, что произошедшее является окончательным этапом в событиях, которые разворачивались на протяжении уже многих месяцев на фоне ухудшения финансового положения застройщика.

Дефолт такой значительной корпорации, в то же время, говорит о том, что власти Китая не считают, что можно накапливать громадные долги, которые впоследствии грозят финансовой стабильности — правительство КНР не предприняло шагов по разрешению кризиса в Evergrande. Однако эксперты подчеркивают, что пока процедура банкротства организации не запущена, девелопер продолжает функционировать, а Пекин сталкивается с серьезным вызовом в рамках предотвращения долгового кризиса в жилищном сегменте.

При этом американское агентство ранее писало, что Evergrande намеревается активно сотрудничать с офшорными кредиторами, чтобы реструктуризовать общий долг на сумму в 300 млрд долларов.

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Все новости / Экономика / Рейтинг китайского застройщика Evergrande понизился до уровня «ограниченного дефолта»
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