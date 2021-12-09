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Первое в мире онлайн-кладбище для геймеров появилось в браузере Opera

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 17:33
Общество
Первое в мире онлайн-кладбище для геймеров появилось в браузере Opera
opera.com

Москва, 9 декабря. Браузер Opera GX создал первое в мире виртуальное кладбище для геймеров. Пользователи могут увековечить память друзей, которые перестали увлекаться видеоиграми, сообщили в пресс-службе компании Opera.

При смерти в метавселенной, люди, к счастью, не умирают в реальной жизни, заявил глава Opera GX Мацей Кочемба. Но остальные скучают по тем, кто покинул Сеть.

Дизайн онлайн-кладбища выполнен в восьмибитном стиле. Пользователи могут «похоронить» своего друга, ввести его геймерский псевдоним и дату, когда он заходил в игру в последний раз. Также можно поделиться его виртуальной могилой в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что браузер Tor перестали блокировать в России. В список заблокированных ресурсов внесен только сайт проекта, заявили в Роскомсвободе.

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кладбище opera геймеры
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