Первое в мире онлайн-кладбище для геймеров появилось в браузере Opera

Москва, 9 декабря. Браузер Opera GX создал первое в мире виртуальное кладбище для геймеров. Пользователи могут увековечить память друзей, которые перестали увлекаться видеоиграми, сообщили в пресс-службе компании Opera.

При смерти в метавселенной, люди, к счастью, не умирают в реальной жизни, заявил глава Opera GX Мацей Кочемба. Но остальные скучают по тем, кто покинул Сеть.

Дизайн онлайн-кладбища выполнен в восьмибитном стиле. Пользователи могут «похоронить» своего друга, ввести его геймерский псевдоним и дату, когда он заходил в игру в последний раз. Также можно поделиться его виртуальной могилой в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что браузер Tor перестали блокировать в России. В список заблокированных ресурсов внесен только сайт проекта, заявили в Роскомсвободе.