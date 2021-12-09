Польша настроена склонить на свою сторону Шольца в вопросе «Северного потока — 2»

Варшава, 9 декабря. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что новый канцлер Германии Олаф Шольц выступит против ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Шольц должен посетить Варшаву с официальным визитом до конца текущей недели.

«Я буду убеждать канцлера Шольца, чтобы не позволить, не поддастся давлению со стороны России, не позволить, чтобы "Северный поток — 2" был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС», — сказал премьер.

Вместе с тем Моравецкий отметил, что в Берлине уже якобы стали осознавать последствия строительства газопровода, однако это случилось слишком поздно.

Ранее стало известно, что депутаты бундестага избрали социал-демократа Олафа Шольца на пост канцлера. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая руководила правительством в течение 16 лет.