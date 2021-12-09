Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 18:36
18:34
Спорт
МОК одобрил представленную ФХР форму сборной России на ОИ-2022 в Пекине
18:30
Происшествия
Пьяный житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры
18:30
Политика
Публицист Микульскис рассказал об итогах Беловежских соглашений спустя 30 лет
18:27
Общество
Культуролог Пархоменко отметил привязанность россиян к питомцам по сравнению с европейцами
18:24
Происшествия
Силовики проводят обыск в доме экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина
18:23
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков не исключил повторения Карибского кризиса
18:22
Общество
Пассажирам могут не вернуть деньги за сданные авиабилеты из-за отсутствия QR-кодов
18:22
Весь мир
Неоправдавшиеся надежды Эрдогана: почему Катар больше не стремится помогать Турции
18:21
Политика
Лукашенко сообщил о десяти попытках совершить теракты в Белоруссии за 2021 год
18:21
Общество
Отношения принца Гарри и его отца Чарльза наладились
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Режиссер Лина Вертмюллер из Италии умерла на 94-м году жизни

Общество
Режиссер Лина Вертмюллер из Италии умерла на 94-м году жизни
Global Look Press  /  Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com

Рим, 9 декабря. Итальянский режиссер Лина Вертмюллер умерла в возрасте 93 лет, сообщило агентство Ansa.

Итальянка стала первой женщиной, которая была номинирована на премию «Оскар» в режиссуре. Жюри отметило фильм «Паскуалино «Семь красоток». Она также стала одним из четырех лауреатов Почетной премии Американской академии кинематографических искусств и наук в 2019 году.

Вертмюллер работала помощницей режиссера в фильмах Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Свой первый фильм она сняла в 1963 году. Он получил название «Ящерицы».

Ранее стало известно о смерти продюсера Марты Де Лаурентис. Она скончалась от рака. Новостью о ее смерти поделился режиссер Брайан Фуллер в Twitter.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Режиссер Лина Вертмюллер из Италии умерла на 94-м году жизни
кино режиссер Лина Вертмюллер
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать