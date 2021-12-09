Режиссер Лина Вертмюллер из Италии умерла на 94-м году жизни

Рим, 9 декабря. Итальянский режиссер Лина Вертмюллер умерла в возрасте 93 лет, сообщило агентство Ansa.

Итальянка стала первой женщиной, которая была номинирована на премию «Оскар» в режиссуре. Жюри отметило фильм «Паскуалино «Семь красоток». Она также стала одним из четырех лауреатов Почетной премии Американской академии кинематографических искусств и наук в 2019 году.

Вертмюллер работала помощницей режиссера в фильмах Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Свой первый фильм она сняла в 1963 году. Он получил название «Ящерицы».

Ранее стало известно о смерти продюсера Марты Де Лаурентис. Она скончалась от рака. Новостью о ее смерти поделился режиссер Брайан Фуллер в Twitter.