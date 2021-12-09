Критик Сергей Соседов объяснил нежелание российских звезд раскрывать свою ориентацию

Москва, 9 декабря. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что ряд российских звезд шоу-бизнеса не раскрывает свою ориентацию из-за страха потерять аудиторию, состоящую в основном из женщин.

Он отметил, что многие артисты специально слагают о себе легенды. Придумывать невероятные истории им помогают пиар и интернет. Это необходимо, чтобы об артисте говорили, отметил Соседов. Критик заявил, что многие артисты не желают раскрывать свою ориентацию, поскольку это может отпугнуть поклонниц.

«Они не делают никаких каминг-аутов, потому что их аудитория — женская. Кто посещает концерты? Женщины, девушки, девочки», — указал Соседов.

Музыкальный критик не побоялся рассказать, что принадлежит к сексуальным меньшинствам. При этом он подчеркнул, что ему скрывать нечего, поскольку публика уже давно про него все знала.

«Даже если бы я ничего про это не говорил, все бы все понимали. А потом, естественно, возникают вопросы о женитьбе», — добавил критик в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

Журналист не первый раз высказывается о представителях ЛГБТ-сообщества в отечественном шоу-бизнесе. Ранее он перечислил признаки, которые могут указывать на нетрадиционную ориентацию.