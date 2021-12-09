Депутат Федоров назвал политизированным отказ аккредитовать Шугалея наблюдателем на выборах в Ливии

Москва, 9 декабря. Депутат Государственной думы, действительный госсоветник РФ Евгений Федоров назвал политизированным отказ Ливии допустить главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в качестве наблюдателя на президентские и парламентские выборы. Проведение избирательного процесса запланировали на 24 декабря.

По словам Федорова, в североафриканской стране сохранилась нестабильная обстановка, поэтому открытого для международной общественности голосования, которое проведут впервые за 11 лет, лучше не ждать.

«Понятно, что после войны там трудно ожидать прозрачности избирательного процесса. Не допустили его, думаю, исходя из того, что он слишком хорошо знает ливийскую кухню, на нем завязались очень серьезные силы, в том числе когда он там был арестован, и просто не хотят его там видеть. Это чисто политическое решение», — подчеркнул депутат.

В 2019 году Максим Шугалей на легальных условиях проводил социологическое исследование в Ливии, однако его задержали и более полутора лет незаконно удерживали в частной тюрьме «Митига» без предъявления обвинений. Гражданина РФ освободили лишь 10 декабря 2020 года.

По мнению Федорова, опытный человек, который провел множество социологических исследований и действительно является экспертом по североафриканской стране, Триполи не нужен. В данном случае отказ можно расценить как попытку скрыть что-либо.

«Зачем нужны людям дополнительные проблемы? Тем более ливийским властям. Я думаю, что не нужны. Эти выборы как витрина. Зачем им знающий человек, который может ее разбить? Именно поэтому», — завершил Евгений Федоров.

Социолог ранее подавал заявку в Высшую избирательную комиссию (ВИК) с соблюдением всех правил. Однако ему отказали, объяснив решение якобы наличием судимости в Ливии. Официально против Шугалея никогда не возбуждалось уголовного дела на территории североафриканской страны. Более того, причастный к его похищению глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри в начале декабря признал безосновательность удержания россиянина в тюрьме.

Сам глава ФЗНЦ посчитал трусостью решение официального Триполи. Он подчеркнул: подобные действия характерны для тех, кто пытается что-то скрыть. При этом социолог заявил, что все еще готов поехать в Ливию, если проблему удастся решить.