WhatsApp запустил мгновенную отправку криптовалюты для некоторых пользователей в США

Вашингтон, 9 декабря. Популярный мессенджер WhatsApp запустил новую функцию, доступную ограниченному количеству пользователей в США. Как заявил глава компании Novi Стефан Касриэль, речь идет о мгновенных платежах в криптовалюте.

Мессенджер позволил пользователям напрямую отправлять и получать таким образом деньги, что стало возможным благодаря интеграции электронного кошелька. Как отметил Касриэль, это будет настолько же просто, как отправить сообщение.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. ???????? pic.twitter.com/dGz3lejri7