ЦСКА ведет переговоры с Магнуссоном о новом контракте

Москва, 9 декабря. Футбольный клуб ЦСКА заинтересован в продлении контракта с исландским защитником Хердуром Магнуссоном.

Согласно данным Metaratings.ru, стороны уже приступили к переговорам касательно нового соглашения. Действующий контракт 28-летнего футболиста истекает по окончании сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Магнуссон на поле не появлялся, поскольку восстанавливался после весенней операции на ахилловом сухожилии. На этой неделе он приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, в конце ноября этого года наставник «армейцев» Алексей Березуцкий не исключил, что ЦСКА подпишет контракт с 37-летним бразильцем Вагнером Лавом.