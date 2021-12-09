Читатели китайского Guancha сравнили обещания и гарантии НАТО с туалетной бумагой

Пекин, 9 декабря. Читатели китайского портала Guancha подвергли критике политику США и других стран НАТО после переговоров российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Пользователи заявили, что Североатлантический альянс ведет себе лицемерно, поэтому нельзя доверять заявлениям, звучащим из уст лидеров военно-политического союза. Некоторые указывали на то, что НАТО давно уже дискредитировала себя перед международной общественностью. Китайцы сравнили обещания и гарантии Альянса с туалетной бумагой и увидели в ней больше пользы.

«Чем гарантии НАТО отличаются от туалетной бумаги? — От туалетной бумаги есть реальная польза!» — пошутил один из читателей.

Жители Китая считают, что агрессивное поведение стран НАТО в отношении России лишь укрепляет сотрудничество между Москвой и Пекином. По их словам, Вашингтон сделал все возможное, чтобы его основные оппоненты объединили усилия перед лицом противника.

Федеральное агентство новостей /

«Организация коллективных военных учений у дверей чужого дома, размещение наступательного оружия, его сборка и ратификация, а затем утверждения о том, что это кто-то другой представляет настоящую угрозу! Что за извращенная логика? У вас мозги вытекли?» — возмутился читатель.

Ранее западные СМИ написали, что Байден сделал значительную дипломатическую уступку России. По их мнению, об этом свидетельствует его заявление о подготовке саммита для обсуждения обеспокоенности Москвы расширением НАТО.