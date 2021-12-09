Боксер Мария Рейнгардт: «У женщин-бойцов проблем с сексуальностью нет и «голова не болит»

Немногие женщины готовы посвятить свою жизнь силовым видам спорта или единоборствам. Но если уж решили, то упорства и воли к победе им не занимать: на пути настоящего спортсмена ни критика, ни принадлежность к слабому полу — не помеха. Почему у боксерш «голова не болит», и чем киношные истории про спортсменов отличаются от реальной жизни, в интервью ФАН рассказала трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ им. Пушкина, тренер Мария Рейнгардт.

— Россия — страна с традиционными устоями, где, несмотря на большое количество женщин в силовом спорте, образ идеальной женщины — это нежное, хрупкое создание. Приходилось ли Вам сталкиваться с какими-то неприятными высказываниями или хейтом в свой адрес?

— Был такой случай, когда я свои желания озвучила другу. Мы сидели в кафе, и я серьезно ему так говорю, что очень хочу стать чемпионкой России, попасть в состав сборной нашей страны, победить на Олимпиаде. А он так откинулся на кресле, рассмеялся и посоветовал закатать губу. Вот он так сказал, а я просто продолжала заниматься своим делом. Потом, когда летела на чемпионат мира в Америку, думала, где этот Коля, сейчас бы мне ответить на его эти «ха-ха-ха» и «закатай губу».

— А как же интернет? Там ведь на каждом углу критики.

— С откровенным хейтом, слава богу, не сталкивалась. Но была ситуация, когда я выставила в соцсети фотографии с награждения моей воспитанницы Даши Абрамовой, и там в ее сторону диванные эксперты начали рассуждать, что «не тот бой был». Обычно такие вещи пишут с закрытых страничек, с нулевым количеством подписчиков, поэтому я даже не стала убирать эти комментарии. Считаю, что таким образом ведут себя несчастные люди. Под одним из таких комментариев просто оставила фразу «надеюсь, Вам стало легче». И знаете, этот человек прислал мне в ответ цветочек и поцелуйчик — вот и исчерпан конфликт.

— Как соотносится такой грубый вид спорта с женской сексуальностью, нет ли такого ощущения в какой-то момент, что начинаешь черстветь?

— Не могу ответить за всех, но я бы сказала наоборот, скорей, даже раскрываешься как женщина. Ни у меня, ни у моих знакомых женщин, которые занимаются боксом, проблем с сексуальностью нет и «голова не болит».

Федерация бокса России /

— Мужчины не пугаются, когда узнают, чем Вы занимаетесь и какие заслуги за плечами?

— Обычная реакция — «ой, а по тебе и не скажешь». Ну и не надо по мне говорить, это просто мое занятие, и в мир я его не выношу. Я же не сижу с тобой не боксирую и в бой с тенью не играю. Мне кажется, чем бы человек ни занимался, если с ним есть о чем поговорить, то зацикливаться на особенностях профессии даже не нужно.

— Есть много фильмов на тему сильных женщин: «Малышка на миллион», «С меня хватит» и прочие — насколько они могут отражать действительность?

— Есть еще с Наташей Рогозиной «Белая медведица», но из российских он один, вроде. Вообще, я все эти фильмы смотрела — что один, что другой — это просто сказка. Если взять момент фильма «Малышка на миллион», где она выигрывает, а судья в носу ковыряет и не видит решающий момент, то такого не бывает. Фильм — это фильм. Допустим грубое сравнение, женщины любят смотреть мелодрамы, а мужчины — порно. И мужчина думает: сейчас женюсь и заживу. А в жизни-то все по-другому. Так и женщина посмотрит мелодраму, где уборщица обворожила принца и веревки из него вьет — ан нет. Тоже все иначе. Поэтому не надо жить фильмами. Вообще кинокартины должны быть поучительными и подталкивать к каким-то правильным действиям.

— Какое у Вас ощущение от осознания, что Вы любому обидчику можете дать сдачи?

— Вы знаете, я даже так не думала никогда и, наверное, не любому обидчику. Но эти навыки придают тебе уверенности, с самооценкой все в порядке.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Должны ли быть введены в школах занятия по самообороне для девочек — хотя бы в рамках урока физкультуры?

— Обязательно, но здесь надо подходить с мудростью, чтобы эта самооборона не принесла ребенку вреда. Детям необходимо в первую очередь объяснять, для чего нужна самооборона. Например, для того чтобы вовремя среагировать и убежать, а не ввязываться в драку. Сейчас много несчастных случаев происходит с детьми: то их воруют, то педофилы куда-то заманивают. Поэтому ребенок должен быть хотя бы морально подготовлен, чтобы знать, как действовать.

— Домашнее насилие. Есть ли какой-то способ остановить его?

— Я не сталкивалась с домашним насилием и даже не могу себе представить, что это. Но взять ту же историю с профессором Соколовым, убившим свою студентку — они ведь даже женаты не были. Законов можно придумать сколько угодно, но и люди должны понимать, куда они идут и зачем. Сейчас молодежь очень легко и просто входит в отношения и сожительство, толком не узнав партнера. Но это ведь не семейная жизнь: он тебе не муж, она тебе не жена. При этом мозг у мужчины и женщины работает по-разному. Девушка, живя в таких отношениях, которые я называю блудом, считает, что она замужем, а мужчина — что он свободен. Отсюда большинство проблем. Поэтому мы со студентами после занятий часто разговариваем о сексе, отношениях: когда, с кем и зачем это все надо начинать. Считаю, нам надо возвращаться к тому, что до брака этого делать нельзя категорически.

— Какие проблемы видите у современной молодежи?

— Из-за повального увлечения гаджетами и малоподвижного образа жизни с детства у подрастающего поколения развиваются сколиозы, и начинаются проблемы со здоровьем. Я бы хотела видеть здоровую нацию: здоровых молодых людей, здоровых девушек, которые хотят создавать семьи и рожать детей. К сожалению, направление сейчас немного другое. Женщины настроены на зарабатывание денег, на карьерный рост. А потом смотришь, по достижении определенного возраста они начинают задумываться о замужестве, но не знают, где уже искать этого мужа.

Ранее Мария Рейнгардт раскрыла суммы гонораров победительниц чемпионата России по боксу. По ее словам, если раньше призеров чемпионата награждали лишь кубком, то теперь им вручают пояс и денежный приз. Сейчас за первое место спортсменка может получить 500 тысяч рублей и машину, за серебро — 250 тысяч рублей, а за третье место — 150 тысяч рублей призовых.