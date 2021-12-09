Новая ставка для банков может появиться в России

Москва, 9 декабря. London Interbank Offered Rate может быть заменена в России на новую специальную ставку Банка России. Об этом пишет «Парламентская газета».

Комитетом Государственной думы по финансовому рынку рассматривается проект закона, предложенный правительством, который предполагает смену межбанковской ставки Лондонского валютного рынка на показатель, который будет создан Центробанком.

Ставка LIBOR применяется к кредитным компаниям, когда они не исполняют предписания по части устранения необходимых нарушений. Согласно тексту изучаемого документа, ее предлагается заменить на новую ставку российского регулятора, которая будет высчитываться из максимального уровня доходности по договору.

London Interbank Offered Rate представляет собой средневзвешенную процентную ставку по займам в рамках Лондонского межбанковского валютного рынка. Эта ставка используется как база для того, чтобы рассчитывать процентные ставки по разным долговым инструментам в глобальном масштабе.

О том, что нижняя палата парламента собирается изучить такой законопроект, стало известно еще в начале осени. По условиям проекта, объем замещающей LIBOR ставки не может быть менее 2/3 ставки по привлеченным отечественными банками вкладам.