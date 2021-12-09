Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в России носит рамочный характер

Москва, 9 декабря. Законопроект о введении QR-кодов в России носит преимущественно рамочный характер, поэтому должен быть проработан дополнительно, заявил президент Владимир Путин.

Никаких опрометчивых решений в данном вопросе принимать не следует. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Регионам мы передали значительной объем полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдем решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы. Это позволит не ограничить права граждан и обеспечить для них безопасность.

Общественная палата России ранее предложила переименовать QR-коды. Представители ведомства рассматривают варианты «свидетельство» и «сертификат иммунного здоровья».