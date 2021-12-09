Здание «Почты Сербии» в Белграде перевязали подарочной лентой к Новому году

Белград, 9 декабря. Главное здание сербской национальной службы «Почта Сербии», расположенное в Белграде, украсили крупной красной подарочной лентой к Новому году.

Главный почтамт Сербии расположен на пересечении улиц Таковской и Бульвара короля Александра. Он был спроектирован российским архитектором-эмигрантом Василием Андросовым и построен в период с 1935 по 1938 год. Здание находится в непосредственной близости от зданий Народной скупщины, администрации президента Сербии, а также мэрии Белграда. Отмечается, что здание Главного почтамта было признано памятником культуры.

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