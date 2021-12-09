Экономист Голубев: «Цифровой рубль снизит уровень коррупции и сделает систему прозрачной»

За введение новой формы денег — цифрового рубля — выступила Генпрокуратура России. Глава ведомства Игорь Краснов уверен, что такая мера позволит максимально декриминализовать цифровое пространство. Каким образом цифровой рубль поможет снизить уровень коррупции, в беседе с ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Центробанк России и ранее заявлял, что рассматривает цифровой рубль как дополнение к уже привычным формам денег: наличным и безналичным. Цифровой рубль находится ближе всего к электронным кошелькам. Пополнять свои средства в цифровом рубле можно будет таким же образом, как и электронные кошельки, и применение у него такое же, как и у остальных форм денег: оплата товаров и услуг, проведение платежей.

По словам эксперта, необходимость создания цифрового рубля была вызвана созданием криптовалют, и здесь разница в том, что криптовалюта — это частная валюта, и ее эмиссия неподконтрольна государству. Тогда как цифровой рубль эмитируется именно центральным банком, в данном случае Банком России.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Традиционно эмиссия денег — это прерогатива государственных банков, но с развитием криптовалют мы видим иные тенденции. Конечно, желание Центробанка контролировать этот процесс и взять его в свои руки вполне понятно. Поэтому и предлагается некая альтернатива криптовалютам в виде цифровой национальной валюты, которая соответствует законодательству страны», — рассказал он.

Как объяснил Голубев, по замыслу разработчиков цифрового рубля новый формат денег будет обладать уникальными кодами, поэтому любая транзакция по товарам, услугам и переводам будет полностью отображаться.

«Будет видно, куда средства направлены, от кого и так далее. Зная хитрость наших коррупционеров, они, конечно, могут найти какую-то возможность нелегальной наживы и в условиях внедрения таких цифровых валют. Однако введение цифрового рубля все же снизит уровень коррупции, сделав систему более прозрачной», — подытожил Голубев.

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование. Соответствующие поправки внесут в законодательство по итогам эксперимента, который состоится уже в следующем году.