Российские военные проведут стратегические маневры «Восток» в сентябре 2022 года

Москва, 9 декабря. Вооруженные силы России проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток» в сентябре следующего года, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Во время брифинга перед военными атташе иностранных государств военачальник сообщил, что эти маневры станут важнейшим мероприятием подготовки в 2022 году. Он добавил, что в этом году таким стали совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», в ходе которых военные проработали «вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства».

«В следующем году основным мероприятием подготовки вооруженных сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдет в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств», — заявил Герасимов.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ назвал обострение проблем безопасности фактором, влияющим на развитие российской армии. Также он заявил о наращивании возможностей военно-космической обороны страны, передает RT.