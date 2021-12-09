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Российские военные проведут стратегические маневры «Восток» в сентябре 2022 года

Армия
Российские военные проведут стратегические маневры «Восток» в сентябре 2022 года
stat.mil.ru  /  Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Москва, 9 декабря. Вооруженные силы России проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток» в сентябре следующего года, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Во время брифинга перед военными атташе иностранных государств военачальник сообщил, что эти маневры станут важнейшим мероприятием подготовки в 2022 году. Он добавил, что в этом году таким стали совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», в ходе которых военные проработали «вариант совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства».

«В следующем году основным мероприятием подготовки вооруженных сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдет в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств», — заявил Герасимов.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ назвал обострение проблем безопасности фактором, влияющим на развитие российской армии. Также он заявил о наращивании возможностей военно-космической обороны страны, передает RT.

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россия учения герасимов вс рф восток-2022
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