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Африканская миротворческая миссия в Сомали передаст полномочия местным вооруженным силам

Весь мир
Африканская миротворческая миссия в Сомали передаст полномочия местным вооруженным силам
freepik.com  /  natanaelginting

Могадишо, 9 декабря. Конференция по передаче функций миротворческой миссии Африканского союза (АМИСОМ) сомалийским вооруженным силам началась в среду в столице страны.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, участники встреч, которые продлятся два дня, обсуждают формирование комитета по планированию дальнейших действий для обеспечения безопасности в республике. Стороны оценили достигнутые в этом отношении успехи африканской миссии и процедуры, позволяющие Сомали взять на себя функции АМИСОМ, срок деятельности которой истекает в конце декабря.

В конференции участвуют министры: обороны Хасан Хусейн Джадж, безопасности Абдалла Мухаммад Нур и иностранных дел Абди Саид Муса, а также начальник военного штаба Адва Юсуф Раги и командующий полиции Абди Хасан Мухаммад.

«При формировании комитета учитываются предыдущие достижения в области наведения порядка. Уже составлен план, согласно которому Сомали возьмет на себя обязанности по обеспечению безопасности страны», — сообщил глава внешнеполитического ведомства в ходе встреч.

Конференция проводится после того, как в минувшем ноябре Совет мира и безопасности Африки представил Совбезу ООН предложение о расширении операций АМИСОМ, которое Сомали решительно отклонило. Миротворческая миссия начала свою деятельность в стране в 2007 году в целях поддержать Могадишо в войне против вооруженного движения «Аш-Шабаб» и обучать местные силы безопасности.

Несколькими днями ранее Совбез ООН проголосовал за разрешение международным ВМС продолжать операции по борьбе с пиратством у берегов Сомали. Однако срок их деятельности на этот раз ограничен всего тремя месяцами.

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сомали
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