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Совместное предприятие Seres и Huawei презентовало «умный» электрокроссовер

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 17:09
Экономика
Совместное предприятие Seres и Huawei презентовало «умный» электрокроссовер
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Пекин, 9 декабря. Автопроизводитель Aito показал в Китае свою первую разработку под названием M5, которая представляет собой гибридный кроссовер.

Паркетник совместного концерна Huawei и Seres оборудуется гибридной силовой установкой с двумя двигателями, а также множеством инновационных придумок, созданных в Huawei.

В основу модели легла платформа Seres REEV DE-i. В машине на каждой оси имеется свой электродвигатель. Моторы выдают по 224 и 204 л.с. Базой является бензиновый агрегат объемом 1,5 литра на 125 л.с. мощности. Целая система мощных аппаратов позволяет кроссу разгоняться до 100 км/ч за 4,0 секунды. Топливный расход автомобиля оценивается в 0,8 литра на 100 км пути.

Владельцы M5 также смогут пользоваться транспортным средством, задействовав только электромоторы и отключив бензиновый двигатель. В наиболее «заряженной» комплектации кроссовера батареи содержат порядка 200 кВт/ч энергии, что дает машине запас хода в 1000 км.

Дебютная модель Aito также может похвастаться наличием полуавтономной системы вождения, облачным хранилищем данных, а также предустановленной операционной системой Harmony OS, которая управляет «приборкой» и мультимедиа.

Популярность электромобилей в мире постепенно увеличивается. Эксперты подсчитали, что продажи экологичных автомобилей в октябре подскочили сразу на 70%.

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авто кроссовер электрокар huawei гибрид Seres Aito M5
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