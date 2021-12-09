Путин призвал обсудить законодательство о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом

Москва, 9 декабря. Законодательство о СМИ-иноагентах нужно обязательно обсудить с профессиональным сообществом, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства выступил на встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Он отметил, что России необходимо защитить себя от возможного вмешательства со стороны. По словам Путина, это тонкая работа, поэтому по СМИ надо действовать очень аккуратно.

«Законодательство о СМИ-иноагентах должно не допустить вмешательства извне, но не обесточить необходимые для развития страны инструменты», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отметил, что России удалось решить почти все задачи по импортозамещению, однако необходимо быть конкурентоспособными. По его словам, инновации остаются одним из важнейших направлений в импортозамещении, которым Москва ранее практически не занималась.