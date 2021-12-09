Ольга Кириллова избрана новым председателем Мосгоризбиркома

Москва, 9 декабря. Ольга Кириллова возглавит Московскую городскую избирательную комиссию. Об этом свидетельствуют итоги заседания.

Члены Мосгоризбиркома единогласно поддержали кандидатуру Ольги Кирилловой на пост председателя комиссии. В заседании приняли участие все 14 человек, которых назначили депутаты Мосгордумы и мэр столицы Сергей Собянин.

Для выборов председателя, замглавы и секретаря комиссии сформировалась счетная комиссия.

Центризбирком ранее выдвинул кандидатуру Ольги Кирилловой. Об этом говорилось в соответствующем постановлении ЦИК.