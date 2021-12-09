Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 18:34
18:30
Происшествия
Пьяный житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры
18:30
Политика
Публицист Микульскис рассказал об итогах Беловежских соглашений спустя 30 лет
18:27
Общество
Культуролог Пархоменко отметил привязанность россиян к питомцам по сравнению с европейцами
18:24
Происшествия
Силовики проводят обыск в доме экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина
18:23
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков не исключил повторения Карибского кризиса
18:22
Общество
Пассажирам могут не вернуть деньги за сданные авиабилеты из-за отсутствия QR-кодов
18:22
Весь мир
Неоправдавшиеся надежды Эрдогана: почему Катар больше не стремится помогать Турции
18:21
Политика
Лукашенко сообщил о десяти попытках совершить теракты в Белоруссии за 2021 год
18:21
Общество
Отношения принца Гарри и его отца Чарльза наладились
18:20
Спорт
Теннисный турнир в Петербурге назван лучшим в категории WTA 500 в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кондитер из Лондона создает пряничные копии домов

Видео

Эмили увлекается пряничным строительством уже одиннадцать лет. Ее работы пользуются большим спросом, особенно на таких праздниках, как Рождество или свадьба.

У Эмили небольшая мастерская на востоке Лондона. Здесь она создает свои полностью съедобные шедевры. Среди ее экспонатов есть особняки, несколько замков, а также Версальский дворец. Эмили хвастается различными рецептами пряников. Например, ее особое тесто без яиц в составе позволяет зданию простоять больше года и все это время радовать своих хозяев.

«У меня была обычная административная работа «с девяти до пяти», которую мне пришлось оставить по состоянию здоровья. В освободившееся время я начала экспериментировать, создавая дома из пряников. Я брала классические шаблоны пряничных домиков и меняла их, чтобы создавать разные здания. Когда у меня стало получаться, я уже не могла остановиться. Затем я решила посмотреть, смогу ли я превратить это в бизнес», — рассказывает о создании своего пряничного дела мастер.

Эмили продемонстрировала свой текущий проект и рассказала, что это точная копия здания, где скоро будет проходить свадьба. Чтобы понять, как сделать конкретный дом, она создает его сначала «на земле», прикидывая, как будет крепить те или иные элементы конструкций.

«Мне очень нравится, что моя работа может стать приятной частью такого события, как Рождество или свадьба. Например, есть традиция с разрезанием торта, что всегда является прекрасным торжественным моментом. Вместо этого молодожены разбивают мою поделку вдребезги, что, по-моему, гораздо веселее и увлекательнее», — рассуждает Эмили.

Пряничных дел мастер призналась, что ей не нравится повторяться в своих творениях. Случаи, когда приходилось создавать одно и то же здание несколько раз, очень редки. Но иногда заказчики возвращаются через год и просят ее повторить свой шедевр, чтобы потом установить его в центре своего особняка и придать празднику пряничного волшебства.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Кондитер из Лондона создает пряничные копии домов
лондон бизнес копии пряники
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать