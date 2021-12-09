Кондитер из Лондона создает пряничные копии домов

Эмили увлекается пряничным строительством уже одиннадцать лет. Ее работы пользуются большим спросом, особенно на таких праздниках, как Рождество или свадьба.

У Эмили небольшая мастерская на востоке Лондона. Здесь она создает свои полностью съедобные шедевры. Среди ее экспонатов есть особняки, несколько замков, а также Версальский дворец. Эмили хвастается различными рецептами пряников. Например, ее особое тесто без яиц в составе позволяет зданию простоять больше года и все это время радовать своих хозяев.

«У меня была обычная административная работа «с девяти до пяти», которую мне пришлось оставить по состоянию здоровья. В освободившееся время я начала экспериментировать, создавая дома из пряников. Я брала классические шаблоны пряничных домиков и меняла их, чтобы создавать разные здания. Когда у меня стало получаться, я уже не могла остановиться. Затем я решила посмотреть, смогу ли я превратить это в бизнес», — рассказывает о создании своего пряничного дела мастер.

Эмили продемонстрировала свой текущий проект и рассказала, что это точная копия здания, где скоро будет проходить свадьба. Чтобы понять, как сделать конкретный дом, она создает его сначала «на земле», прикидывая, как будет крепить те или иные элементы конструкций.

«Мне очень нравится, что моя работа может стать приятной частью такого события, как Рождество или свадьба. Например, есть традиция с разрезанием торта, что всегда является прекрасным торжественным моментом. Вместо этого молодожены разбивают мою поделку вдребезги, что, по-моему, гораздо веселее и увлекательнее», — рассуждает Эмили.

Пряничных дел мастер призналась, что ей не нравится повторяться в своих творениях. Случаи, когда приходилось создавать одно и то же здание несколько раз, очень редки. Но иногда заказчики возвращаются через год и просят ее повторить свой шедевр, чтобы потом установить его в центре своего особняка и придать празднику пряничного волшебства.