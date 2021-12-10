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Культуролог Пархоменко рассказал о художественных образах в киновселенной Marvel

Шоу-бизнес
Культуролог Пархоменко рассказал о художественных образах в киновселенной Marvel
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»  / 

Культурная революция в изобразительном искусстве может прийти откуда угодно — в том числе и из комиксов. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Перед приближающимися премьерами фильмов о Человеке-пауке и последующим за ними весной фильме о Докторе Стрэндже эксперт рассказал о соавторе этих героев, чьи рисунки положили начало целому самобытному направлению в современном изобразительном искусстве.

«Так получилось, что на сегодняшний день в массах более известным автором этих двух героев является Стэн Ли. К сожалению, в силу меньшей публичности, общения с прессой и фанатами менее известен соавтор этих героев — Стив Дитко. Он прославился прежде всего работой в издательстве Marvel, ныне повсеместно известном хотя бы по многочисленным экранизациям их персонажей и сюжетов в высокобюджетных блокбастерах. И, несмотря на то, что сейчас Человек-паук, возможно, более на слуху, именно рисунки Дитко о приключениях Доктора Стрэнджа произвели в свое время значимую культурную и эстетическую революцию. Намеренно или нет, но Дитко оказал значительное влияние на тогда еще только зарождавшийся тренд психоделии в современном графическом искусстве», — рассказал культуролог.

Он напомнил, что сам термин «психоделия» первоначально появился в психиатрической среде в 1956 и далеко не сразу получил свое отдельное значение в рамках таких культурных явлений, как музыка, живопись и литература.

Культуролог Пархоменко рассказал о художественных образах в киновселенной Marvel
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж» /

«Стив Дитко придумал своего Доктора Стрэнджа в 1963 году, и его рисовка в историях именно об этом персонаже и произвела на тот момент фурор, — подчеркнул собеседник ФАН. — Психоделическими картинами обычно называют изображения с необычными сочетаниями форм и цветов, составляющими многогранные переплетения и узоры. Подобные зарисовки присутствуют при исследовании описаний мистических переживаний. Стив Дитко вдохновлялся, как известно по интервью его тогдашних коллег, именно ими. Хотя и неизвестно, насколько глубоко Стив был погружен в мистику, как вообще мало чего известно о его личной жизни. Он не давал интервью и говорил, что публичным является его творчество, но не его жизнь».

Пархоменко отметил, что реализацию образов Стива Дитко на экране публика могла наблюдать в первом фильме о Докторе Стрэндже, когда он путешествовал по бесконечно меняющимся измерениям, не подчиняющимся никаким единым и постоянным законам.

«И, думаю, образы, навеянные творчеством Дитко, мы сможем увидеть и в грядущих блокбастерах от Marvel. Так что это очередной шанс, пойдя на «попкорн муви», получить некоторый более глубокий опыт», — резюмировал культуролог.

Ранее культуролог Пархоменко посоветовал режиссеру Ридли Скотту не впадать в ярость после инцидента с кинокритиком Антоном Долиным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Культуролог Пархоменко рассказал о художественных образах в киновселенной Marvel
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